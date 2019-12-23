Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: 'CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin... - Son Dakika

Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin...

6 saat önce

Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin anti demokratik kalıntılarını biz temizledik.

Çelik:

Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin anti demokratik kalıntılarını biz temizledik."

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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