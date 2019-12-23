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Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin...
6 saat önce
Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin anti demokratik kalıntılarını biz temizledik.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:54 Kaynak: AA
Çelik: "CHP, AK Parti'yi 'parti devleti' olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Tek parti rejiminin anti demokratik kalıntılarını biz temizledik."
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