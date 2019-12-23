Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş... - Son Dakika

Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (5)

Çelik: " (Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti"

Çelik: "Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."

Çelik: CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş...

Ömer Çelik, AK Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır
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