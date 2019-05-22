Son Dakika Haberleri: Çelik: CHP, hakemle kavga etmeye devam ediyor

Çelik: CHP, hakemle kavga etmeye devam ediyor

11 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.

Çelik: CHP, hakemle kavga etmeye devam ediyor, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:42 
Ömer Çelik, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, kavga, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi YSK'nin Gerekçeli Kararına CHP'den İlk Tepki: Çalma, Çırpma Yoktur İmamoğlu'ndan Gerekçeli Karar Sonrası İlk Açıklama: Hiçbir Şey İfade Etmiyor Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: CHP, hakemle kavga etmeye devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]