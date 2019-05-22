Çelik: CHP, hakemle kavga etmeye devam ediyor
11 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:42
Sözcüsü Ömer Çelik
, " CHP
, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga
etmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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