Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Chp'nin İstanbul Adayı) Sempatik Mesajlar Vermek Hukuki Sürecin Alternatifi Değildir,...

Çelik: "(Chp'nin İstanbul Adayı) Sempatik Mesajlar Vermek Hukuki Sürecin Alternatifi Değildir,...

12 saat önce

Çelik: "(CHP'nin İstanbul adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"

Çelik:
Çelik: "( CHP'nin İstanbul adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:30 Kaynak: AA
İstanbul, Politika
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