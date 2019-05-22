Çelik: "(Chp'nin İstanbul Adayı) Sempatik Mesajlar Vermek Hukuki Sürecin Alternatifi Değildir,...
12 saat önce
Çelik: "(CHP'nin İstanbul adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:30 Kaynak: AA
Çelik: "( CHP
'nin İstanbul
adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"
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