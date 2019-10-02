Son Dakika Haberleri: Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa...
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Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa...

46 dakika önce

Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur.

Çelik:

Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur."

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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