Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa...
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Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Çelik: "(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur."
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