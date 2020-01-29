Çelik: "CHP parti devleti konusunda tartışma açmak istiyorsa ilk önce İş Bankası hisseleriyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'CHP parti devleti konusunda tartışma açmak istiyorsa ilk önce İş Bankası hisseleriyle... - Son Dakika

Çelik: "CHP parti devleti konusunda tartışma açmak istiyorsa ilk önce İş Bankası hisseleriyle...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soru soran basın mensubu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (6)

Çelik: CHP parti devleti konusunda tartışma açmak istiyorsa ilk önce İş Bankası hisseleriyle...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:23 Kaynak: AA
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