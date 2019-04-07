Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Chp Yetkililerine) Ysk'nın Varlığına Dönük Tehdit Açıklamasıyla Esasında Kendi Varlığınızı...

Çelik: "(Chp Yetkililerine) Ysk'nın Varlığına Dönük Tehdit Açıklamasıyla Esasında Kendi Varlığınızı...

29 dakika önce

Çelik: "(CHP yetkililerine) YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz."

Çelik:
Çelik: " (CHP yetkililerine) YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:26 Kaynak: AA

kavga, Güncel
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