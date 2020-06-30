Çelik: "(Çoklu baro sistemi) Savunma erkini güçlendirecek model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız" - Son Dakika

Çelik: "(Çoklu baro sistemi) Savunma erkini güçlendirecek model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Çelik: "(Çoklu baro sistemi)Savunmanın bütün unsurlarını yönetimlere yansıtacak, savunma erkini güçlendirecek model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız"
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:07 Kaynak: AA
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