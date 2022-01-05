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Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya... - Son Dakika

Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...

05.01.2022 14:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

"2023'e doğru giderken tüm stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımından yeni yılda bu toplantıların yapılması hem önümüzdeki dönemki çalışmaların belirlenmesi kodlanması açısından hem de bundan sonra sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının bir eylem planının ortaya çıkmasını sağlayacak"

Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...
Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...
Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...

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AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çelik: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya... - Son Dakika
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