Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

"2023'e doğru giderken tüm stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımından yeni yılda bu toplantıların yapılması hem önümüzdeki dönemki çalışmaların belirlenmesi kodlanması açısından hem de bundan sonra sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının bir eylem planının ortaya çıkmasını sağlayacak"