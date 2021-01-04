Çelik: "(Darbe açıklamaları) Bu aslında TSK'ye de hakarettir" - Son Dakika

Çelik: "(Darbe açıklamaları) Bu aslında TSK'ye de hakarettir"
04.01.2021 18:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (7) AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (7)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür"
Çelik: "(Darbe açıklamaları) Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma. Bu aslında TSK'ye de hakarettir."
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