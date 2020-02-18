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Çelik: "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:19 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır."
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