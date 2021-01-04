Çelik: "Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok."

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti