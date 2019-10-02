Son Dakika Haberleri: Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor.
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Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor.

37 dakika önce

Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor.

Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor., System.String[]

Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor.

Deprem, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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