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Çelik: "(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için...
6 saat önce
Soru soran basın mensubu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (7)
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır."
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