Çelik: "(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: '(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için... - Son Dakika

Çelik: "(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soru soran basın mensubu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (7)

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır."

Çelik: (Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için...

Ömer Çelik, AK Parti, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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