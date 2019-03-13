Çelik: "Diktatör İfadesini Yeryüzünde Görevde Bulunan Siyasiler İçerisinde Kendisine En Çok Yakışan...
1 saat önce
Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum.
Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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