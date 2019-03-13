Çelik: "Diktatör İfadesini Yeryüzünde Görevde Bulunan Siyasiler İçerisinde Kendisine En Çok Yakışan...

Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum.

Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum."

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