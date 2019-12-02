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Çelik: (Diyarbakırlı anneler) "Kendilerini hiçbir zaman unutmuyoruz her zaman gündemimizdeler"
6 saat önce
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:53 Kaynak: AA
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu