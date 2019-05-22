Çelik: "(Doğu Akdeniz'de) Provakatif Yaklaşımların Hiçbir Kıymeti Yok. Türkiye Kendisinin ve...
11 saat önce
Çelik: "(Doğu Akdeniz'de) Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:45 Kaynak: AA
Çelik: "( Doğu Akdeniz
'de) Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye
kendisinin ve KKTC
'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır."
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