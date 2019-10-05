Çelik: "Dünyadaki çatışmaların yarısından fazlası bölgemizde gerçekleşiyor"
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AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:56 Kaynak: AA
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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