Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir."