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Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da...
6 saat önce
Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir."
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