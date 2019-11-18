Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da...
Son Dakika Politika Çelik: '(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da... - Son Dakika

Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da...

6 saat önce

Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.

Çelik:

Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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