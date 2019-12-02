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Çelik: "Enerji sektörü AK Parti hükümetleri döneminde en stratejik sektörlerden bir tanesi "
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:57 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (6)
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