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Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır"
13 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:12 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."
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