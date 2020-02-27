AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."