Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: '(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır' - Son Dakika

Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır"

13 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."

Çelik: (Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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