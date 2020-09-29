Çelik: "Ermenistan tarafı panik içerisinde. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan tarafı panik içerisinde. Saflarında savaşan paralı askerler olduğu ve PKK unsurlarıyla yakın bağlantıları olduğu ortaya çıkıyor. Ermenistan başbakanı bunu örtbas etmek için Türkiye'nin oraya cihatçı gruplar gönderdiğini söylüyor. Halbuki oraya yabancı unsurları getiren Ermenistan'dır."
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
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