Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir" - Son Dakika

Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır."
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:22 Kaynak: AA
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