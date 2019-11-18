Son Dakika Haberleri: Çelik: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son sözünü söylemiştir"
Son Dakika Güncel Çelik: '(EYT) Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son sözünü söylemiştir' - Son Dakika

Çelik: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son sözünü söylemiştir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (8)

Çelik: (EYT) Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son sözünü söylemiştir

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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