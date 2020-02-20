çelik fabrikasının hurdalığında yangın (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel çelik fabrikasının hurdalığında yangın (3) - Son Dakika

çelik fabrikasının hurdalığında yangın (3)

7 saat önce

14 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir- çelik fabrikasında, hurda demirlerin bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

çelik fabrikasının hurdalığında yangın (3), System.String[]

14 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir- çelik fabrikasında, hurda demirlerin bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, hurdalar, özel iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarılarak, ayrı bölüme taşındı.


Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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