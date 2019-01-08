Çelik: "(Fazıl Say'ın Daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Davete, Konsere Katılmak İstiyorlar"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Fazıl Say
'ın Truva
Sonatı daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:57 Kaynak: AA
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