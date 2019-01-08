Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Fazıl Say'ın Daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Davete, Konsere Katılmak İstiyorlar"

Çelik: "(Fazıl Say'ın Daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız Bu Davete, Konsere Katılmak İstiyorlar"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Fazıl Say'ın Truva Sonatı daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:57 Kaynak: AA

Ömer Çelik, Fazıl Say, Güncel
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