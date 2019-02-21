Çelik "FERİZLİ Çok Gelişti"

Ferizli OSB'de faaliyete geçen fabrikaları gezen Çelik, fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Ferizli OSB bölge Müdürü Adil Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette fabrikaların üretimleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için üretimin önemine dikkat çeken Hasan Ali Çelik, ''özellikle son 15 yıldır sağlanan istikrarla birlikte üretimin önündeki engeller kaldırılmıştır. Ülkemizde kurulan OSB'ler ihracatımızı artırmıştır. Özellikle Ferizli'de iki OSB bu bölgelerde ki üretimi çok canlandıracak, buralara olağan üstü güç katacaktır. Çok şükür üretime de başladı. Tabi burada Başkan Sayın Ahmet Bey'e ayrı parantez açmak lazım. Gerek bu OSB için, gerekse kurulacak ikinci OSB' için Ankara'ya çok gidip gelip bizleri çok yordu. Daima işi sıkı tutup takip etti. İyi ki de yormuş diyorum. Zira bugün geldiği nokta itibariyle OSB'nin üretime başladığını görmek tüm yorgunluğumuzu aldı. Beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Sayın başkanın olağan üstü gayreti olmasaydı belki bugün bu OSB'ler olmayabilirdi. Birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde OSB'leri Ferizli'ye kazandırdık. Ferizli nereden nereye gelmiş. Kendisini tebrik ederim ve özellikle teşekkür ederim. İnşallah burası hem Ferizli'ye ve Sakarya'ya, hem de ülkemize üretim anlamında büyük güç katacak. Her iki OSB'de en az 25 bin insanın çalışacağı baz alındığında, bu bölgeler çok büyüyecek ve gelişecek. Hayırlı olsun,'' dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ise Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti. Soğuk "bugün Sayın Hasan Ali Çelik Bey ile Ferizli OSB'miz de bir dizi temaslarda bulunduk. Üretimdeki fabrikalarımızı gezerek yetkililerle genel bir değerlendirme yaptık. Eski bakan yardımcımız Sayın Hasan Ali Çelik Bey çok doğru söylüyor. Bahsettiği gibi OSB'ler için Ankara'ya çok gittik geldik ve Ankara'yı bu konuda çok yorduk. Kendisinin de destekleri ile bu yatırımları ilçemize kazandırdık. Bizleri her zaman iyi karşıladılar. Bu yüzden bizde kendisine çok teşekkür ederiz. 5 bin 300 dönüm alan üzerine kurulacak yeni OSB'mizde önemli noktaya geldi. Sanayi bölgeleriyle birlikte artık üreten bir ilçe oluyoruz. İki OSB ile Ferizli, sanayisiyle Türkiye'nin en güçlü ilçelerinden biri olacak. Her zaman söylediğim gibi Ferizli, bir kuşun iki kanadı gibi hem tarımıyla hem de sanayisiyle büyüyüp gelişecektir.'' dedi.