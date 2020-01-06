Çelik: "(FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: '(FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı' - Son Dakika

Çelik: "(FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (7)

Çelik: (FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:52 Kaynak: AA
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