Çelik: "FETÖ ile mücadelenin başında Devlet Başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız vardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'FETÖ ile mücadelenin başında Devlet Başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız vardır' - Son Dakika

Çelik: "FETÖ ile mücadelenin başında Devlet Başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız vardır"

24 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Çelik: FETÖ ile mücadelenin başında Devlet Başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız vardır

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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