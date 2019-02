Çelik, Fikret Yeni'nin Seçim Ofisi Açılışını Yaptı

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni 'nin Tellidere Mahallesi'ndeki seçim ofisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan , parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart'a az bir süre kaldığını belirterek, seçimlerde Adana'da şimdiye kadar aldıkları oylardan çok daha fazlasını alacaklarını söyledi.Çelik, Türkiye 'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra gerçekleştirilecek olan bu yerel seçimlerde, milletin teveccühüyle, ülkemizde bundan sonra yapılacak işler için son derece verimli zamanlar, güçlü hükümet, güçlü toplum yapısı ve istikrarın bir kere daha teyit edilmiş olacağını ifade etti.Yerel seçimleri başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ankara 'da güçlü hükümet ve Türkiye'nin her tarafında güçlü yerel yönetimlerle yeni dönemde şimdiye kadarki bütün kazanımları koruyarak yepyeni başarılara hep beraber koşulacağını dile getiren Çelik, "Türkiye'nin yapılamaz denenleri nasıl yaptığını, aşılamaz denilen engelleri nasıl aştığını, önüne çıkarılan tuzakları nasıl bozduğunu hep beraber görüyoruz. Terör örgütleriyle saldırıyorlar, yapılan bu saldırılara Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile cevap veriyoruz. Ülkemizin güvenliğinin korunması için, vatandaşımızın hayatını tehdit eden terör örgütleriyle mücadele etmek için en güçlü iradeyi, sizin ortaya koyduğunuz bu destekle birlikte ortaya koyuyoruz" dedi.Çelik, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için, Türkiye'ye içeride ve dışarıda bazı politikaları kabul ettirmek için yapılan birtakım ekonomik ve siyasi saldırıları milletten aldıkları güçle bertaraf ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:"31 Mart yerel seçimlerinde en güçlü tablonun ortaya çıkmasıyla ülkemize saldıranlara da en güçlü cevabı hep birlikte vermiş olacağız. Hem içerideki bu saldırılara hem dışarıdaki saldırılara cevap vermek için önümüze sandık geliyor. Sandıktan güçlü bir iradeyi çıkarmamızla birlikte, Türkiye'nin sandıktaki iradesini değiştirmek isteyen, istikrarını bozmak isteyen, sizin iradenizi gasp etmek isteyen, Türkiye'ye, size rağmen içeride ve dışarıda bazı politikaları dayatmak isteyenlerin hepsi, o sandıkta yenilecekler, o sandığa gömülecekler.""Seyhan vizyon projelere kavuşacak"Çelik, Adana ve Türkiye'nin her tarafında 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın renklerinin görüleceğini de dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Özellikle Fikret Yeni'ye destek vererek Seyhan'ı büyük bir köy olmaktan kurtaracak, yepyeni projelere ve vizyona kavuşturacak ilk adımı atmış olacağız. Türkiye'nin her tarafına vurduğumuz damgayı geçmiş yıllarda Seyhan'a da vurduk. Ancak araya giren dönemler, Seyhan'ın geriye gitmesine yol açtı. Şimdi yeni dönemde Seyhan çok farklı bir belediyecilik hizmetleriyle buluşup, vizyon projelere kavuşacak."Çelik, hem Türkiye'yi büyüteceklerini, hem Türkiye'nin ekonomisini daha iyi yerlere getireceklerini hem de aynı zamanda belediyelerde vatandaşlara çok daha güzel hizmetler sunacaklarının belirterek, şunları kaydetti:"Bunun için sizin birlik ve beraberliğinizi her yerde korumanıza ihtiyacımız var. Başkaları başka güçlerden medet umabilirler, yabancı güçlere sırtlarını dayayabilirler, bazıları Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir problem çıktığı zaman hemen o yabancı devletten yana ve başka arayışların içinde olabilirler. Bizim ise tek bir şeye ihtiyacımız var, sizin desteğinize ihtiyacımız var. 31 Mart seçimlerine gidilirken muhalefetin mesnetsiz saldırılarıyla karşı karşıyayız. Ama onların ne Seyhan, ne Adana, ne de Türkiye'nin herhangi bir yeri için herhangi bir vizyonları ve projeleri yok. Tek yapmak istedikleri şey kaos çıkarmak, istikrarsızlık üretmek. Seyhan, karşımızdaki bu kaos ittifakına, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve geri gitmesini isteyenlere asla müsaade etmeyecek."Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni de, Seyhan'ın sıkıntılarının çözümü ve geleceğe taşıyacak vizyon projeleri gerçekleştirmek amacıyla yola çıktığını söyledi.Seyhan'a ve millete hizmet etme sevdasında olduğunu dile getiren Fikret Yeni, "Seyhan'ı, Türkiye'nin 5. ilçesi olma şerefindeki konuma getireceğiz ve çıkmaz sokakları olan Seyhan olmaktan çıkaracağız" dedi. - ADANA