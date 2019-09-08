Çelik "Filenin Sultanları"nı kutladı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği azimli mücadeleden dolayı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:30 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği azimli mücadeleden dolayı kutladı.
Çelik, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızla gurur duyuyoruz. Azimli mücadeleleri için içtenlikle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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