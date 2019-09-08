Son Dakika Haberleri: Çelik "Filenin Sultanları"nı kutladı
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Çelik "Filenin Sultanları"nı kutladı

48 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği azimli mücadeleden dolayı kutladı.

Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği azimli mücadeleden dolayı kutladı.

Çelik, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızla gurur duyuyoruz. Azimli mücadeleleri için içtenlikle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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