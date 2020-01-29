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Çelik: "Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:34 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla çalışmalara devam edeceğiz."
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