Çelik: "Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla... - Son Dakika

Çelik: "Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla çalışmalara devam edeceğiz."

Çelik: Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla...

Ömer Çelik, AK Parti, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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