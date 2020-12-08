Çelik: "Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır." - Son Dakika

Çelik: "Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır."
08.12.2020 18:27
Çelik: "Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır.
Çelik: " Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır."
Fransa, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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