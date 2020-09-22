Çelik: "Fransa'nın buradaki (Doğu Akdeniz) bölgesel barışa katkı sağlamak şeklinde bir yaklaşımı... - Son Dakika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (7)

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Fransa'nın buradaki (Doğu Akdeniz) bölgesel barışa katkı sağlamak şeklinde bir yaklaşımı olmadığını hatta Avrupa Birliği vizyonuyla hareket etmediğini de görüyoruz. Tam tersine burada Fransa çok özel çıkarlarla hareket ediyor. Libya'daki ve Suriye'deki boşa düşmüş politikasını Akdeniz'de kapatmaya çalışıyor."