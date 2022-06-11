Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü

11.06.2022 13:51
Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolu üzerindeki çelik gergi kayışlarını çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolu üzerindeki çelik gergi kayışlarını çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Karayolları Akseki 133.Şube Şefliği Bakımevi personelleri, Akseki- İbradı Karayolu üzerinde bulunan çelik bariyere ait çelik gergi kayışlarının çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, olay ile ilgili olarak faili meçhul şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timleri ve Akseki Merkez Jandarma Karakol Komutanlığında görevli ekiplerce operasyon düzenlendi. Emiraşıklar Mahallesi mevkiinde pusu kurularak bir çekicinin üzerindeki olayda kullanılan araç ile M.K, H.K., M.U. ve V.Ş. suçüstü yakalandı. Ayrıca Yarpuz Mahallesi mevkiinde karayolu üzerinde olay şüphelisi F.K. isimli şahıs da olayda kullanılan iki araçla suçüstü yakalandı.

Olay ile ilgili olarak Akseki Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli işlemlere başlandı. Şüphelilerden E.İ., F.K., B.K. ve C.K. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Jandarma, Akseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelik gergi kayışı hırsızlarına jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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