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Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine...
6 saat önce
Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:20 Kaynak: AA
Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz."
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