Son Dakika Haberleri: Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine...
Son Dakika Güncel Çelik: 'Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine... - Son Dakika

Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine...

6 saat önce

Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

Çelik:

Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz."

Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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