Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği...
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Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği...

54 dakika önce

Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar.

Çelik:

Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır."

Avrupa Birliği, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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