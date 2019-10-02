Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği...
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Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Çelik: "(Güvenli Bölge) AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır."
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