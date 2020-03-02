Çelik: "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi,... - Son Dakika

Çelik: "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi,...

6 saat önce

Çelik: "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu"

Çelik:

Çelik: "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi,... - Son Dakika
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