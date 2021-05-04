Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi

04.05.2021 16:08

Geçtiğimiz gün Bursa'da iş yerinde çalıştığı esnada çelik halatın kopması sonucu 5'inci kattan düşen 23 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere karşın kurtarılamayan gencin, düştüğü anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 08.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, yük asansörünün bağlı olduğu çelik halatın kopması sonucu düşen 23 yaşındaki C.K. ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İş yeri çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi
Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi
Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi
Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi
Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi - Son Dakika


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