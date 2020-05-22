Çelik halata çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yola gerilen çelik halata çarpan motosikletin sürücüsü Ali İmik (20) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Saraçlı Sokak'ta meydana geldi. Ali İmik yönetimindeki motosiklet, yolun bir tarafındaki direk ile diğer tarafındaki kurtarıcının arkasına düzleştirmek için gerilen çelik halata çarptı. Motosikletten yola savrulan Ali İmik, ağır yaralanırken, yanında seyreden diğer motosikletin sürücüsü ise son anda halatı fark ederek durdu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İmik, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarıcının sürücüsü gözaltına alındı.