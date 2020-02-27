Çelik: "Harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası... - Son Dakika

Çelik: "Harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejimin, oldubittiyle orada bir durum ortaya çıkarıp, sonrasında 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır. "

Çelik: Harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası...

Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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