Çelik: "(Hatay Belediye Başkanı Savaş) Bu Açıklama, Nefret Suçunu Körükleyen Bir Açıklama"
40 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti MYK
Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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