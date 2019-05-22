Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Hdp'nin 19 Mayıs Törenine Davet Edilmemesi) İstiklal Marşını Okumayan, Sürekli Bu Ortak...

Çelik: "(Hdp'nin 19 Mayıs Törenine Davet Edilmemesi) İstiklal Marşını Okumayan, Sürekli Bu Ortak...

11 saat önce

Çelik: "(HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi) İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi.

Çelik:
Çelik: "( HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi) İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:58 Kaynak: AA
19 Mayıs, Politika
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