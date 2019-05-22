Çelik: "(Hdp'nin 19 Mayıs Törenine Davet Edilmemesi) İstiklal Marşını Okumayan, Sürekli Bu Ortak...
11 saat önce
Çelik: "(HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi) İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:58 Kaynak: AA
Çelik: "( HDP
'nin 19 Mayıs
törenine davet edilmemesi) İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi."
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