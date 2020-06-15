Çelik: "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği... - Son Dakika
Çelik: "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: : "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: : "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından."
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16.06.2020 00:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği... - Son Dakika