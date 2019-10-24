Son Dakika Haberleri: Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına...
Son Dakika Güncel Çelik: 'Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına...

Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına...

39 dakika önce

Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor"

Çelik:

Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor"

Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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