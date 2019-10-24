Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına...
39 dakika önce
Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Çelik: "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor"
FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun Motosikletle yaptığı kapkaç ölümüne sebep oldu 300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor