Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez - Son Dakika

Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için 'darbeyle değil seçimle yapacağım' diye ekleme yapıyor.

Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için 'darbeyle değil seçimle yapacağım' diye ekleme yapıyor. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık etti. 2,5 saat süren MKYK toplantısından sonra MYK toplantısına geçildi. AK Parti Sözcüsü Çelik düzenlediği basın toplantısında MKYK gündemine ilişkin bilgi vererek, gazetecilerin soruları yanıtladı. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına değerlendiren Çelik, "Bu yaptığı açıklama diplomatik nezaketten tamamen uzak. Türkiye'ye geldiği zaman verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından son derece önemli. Cumhurbaşkanımız onların istediği gibi Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de onların dediğini yapan ya da yaptıklarına sessiz kalan bir Cumhurbaşkanı olsaydı onların gözünde otokrat değil demokrat olacaktı. Biden açıklamasını yaparken, 'Ben Erdoğan'ı değiştireceğim. Bununla ilgili olarak muhalefetle iş birliği içine gireceğim ama bunu darbeyle değil seçimle yapacağım' diyor. Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için 'darbeyle değil seçimle yapacağım' diye ekleme yapıyor. Darbe diye kullandığı kelime seçim anlamına geliyor, seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor" diye konuştu.

'BUNUN ADI DARBECİLİKTİR'AK Parti Sözcüsü Çelik, Amerika'da Rusya'nın seçimlere müdahalesini eleştirenlerin şimdi Türkiye'deki seçimlere, demokratik süreçlere müdahale etmekten bahsettiğini kaydetti. Çelik, "Bunun ne demokratlıkla ne devlet insanlığıyla bir ilgisi yok. Bunun demokrat partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması da Amerikan siyaset sistemi içindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli. Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz konusunda ne kadar kıskanç olduğumuzu, demokrasimizi ve milli iradeyi korumak konusunda ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı en son gösterdik. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez. Geçmiş hükümetlerle ilgili 28 Şubat döneminde Amerika'daki belli odakların, belli aktörlerin bununla ilgili planlamalarının olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar ne derse desin, bunun adı darbeciliktir. Bu darbecilik peşinde koşanların da yaptıkları her zaman ellerinde kalır. Ama şunu unutmasınlar ki Türkiye ne bir sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir" dedi.'CÜMLEYE BİR 'AMA' EKLENDİĞİNDE O CÜMLENİN TAMAMI BOŞA ÇIKAR'Bu konuda CHP'den bazı eleştirilerin geldiğini hatırlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önemli olan darbeyle ilgili söz ortaya çıktığı zaman şunun bilinmesi gerekir; Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını ve yönetimini hedef alan her söz, milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Buna demokrat olan herkesin en güçlü tavrı vermesi gerekir. Bu tavır ortaya koyulurken cümleye bir 'ama' eklendiğinde o cümlenin tamamı boşa çıkar. 'Bunu kınıyoruz' dedikten sonra 'ama' diyerekten bu açıklamalar 'Erdoğan'ın işine yarıyor, Erdoğan'a yeniden destek verilmiş oluyor' gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuldu. 'Ama' diyerek bu cümleleri kurduktan sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz. ABD'de Biden'ın ve Trump'ın cümlelerini esas alarak kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Kendi Cumhurbaşkanına milletin iradesine saygı duyduğu için sahip çıkması gerekirken Biden ve Trump'ın Cumhurbaşkanımız üzerinden Amerikan seçimleriyle ilgili yaptığı tartışmayı gündeme alıp kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Bu kadar yabancılaşmış, benliğinden kopmuş, bu derece siyasi değerlerden boşanmış bir zihniyet çok az görülür. Gerçekten utanç vericidir."'KÜRT ÇOCUKLARI İÇİN SADECE CENAZE İSTİYORDUR'Biden'in sözlerinde Kürt vatandaşlara dönük büyük bir saldırının olduğunu söyleyen Çelik, bu saldırı ve hakaretin topyekun reddedileceğini bildirdi. Çelik şöyle devam etti: "Ne ülkemizdeki tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi gözle bakmaz. Kendi çocuklarını kendi çıkarı için savaşa göndermeyenler, Orta Doğu'nun çocuklarını kendi çıkarları için savaşlara sürdüler o çocukları yok ettiler, geleceğini kararttılar. Şimdi bunu terör örgütleri üzerinden yapıyorlar. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece cenaze, ölüm istiyordur. 'Erdoğan giderse Doğu Akdeniz'de, Libya'da istediğimiz hedeflere ulaşırız' mantığına sessiz kalanlar utansın. 'Bu Erdoğan'a yarar' diyenler utansın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilmiş mücadele milletimizin topyekun mücadelesidir. Bir siyasi partinin özel mülkü değildir. Atatürk sonrasında ortaya koydukları siyasetin tamamı ne tam bağımsızlıktı ne de benzeri ilkeleri taşıyordu. Tam tersine nerede bir vesayet varsa, darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. Şu soruyu sormak gerekir;  siyasi tarihimizde CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır? Bir parti demokrasiyi 'ama'sız savunuyorsa kimden gelirse gelsin saygı duyarız. Türk siyaseti için kazanım olarak görürüz. Ama sırf demokrasiyi savunmak, Cumhurbaşkanımıza saldırdıkları için sürekli olarak 'ama'lı cümleler kuranların savunduğu şeyin demokrasi olmadığını iyi biliyoruz."'DARBE MİLLETİMİZİN GÖZÜNDE VATAN HAİNLİĞİDİR'"Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Darbe peşinde koşanların sözleri ordumuza da saldırı ve iftiradır. Türk Silahlı Kuvvetleri her ferdiyle kahraman ve vatanseverdir. Anayasanın verdiği yetkiyi kullanmaktadır. Eskiden birileri 'bizim elemanlar' diyerek birilerine darbe yaptırıyordu. Türkiye bunları aşmıştır. Bizim ordumuzda darbecilerin elamanı olacak vatan haini yoktur. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Kahraman ordumuz demokrasiye bağlıdır. Bir darbe girişimi karşısında Türk ordusunun nasıl davranacağını görmek isteyenler Türk ordusunun teröristlere ne yaptığına baksınlar. Şu anda Libya'da kahramanca görev yapan, Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyan, Suriye'de terörle mücadele ederek sınırlarımızın dibinde terör devleti kurulma şeklindeki denklemi paramparça etmiş olan, Doğu Akdeniz'de kahraman bir şekilde milli menfaatlerimizi koruyan ordumuzla ilgili bu tip iftiralara başvurmasın. Ordumuz Türkiye'nin hak ve menfaatleri için görevinin başındadır" diye konuştu.'KORSAN BİR ANLAŞMADIR'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmanın korsan bir anlaşma olduğunu ifade eden Çelik, bu anlaşmanın korsan bir anlaşma olduğunu kaydetti. Çelik, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin böyle bir anlaşma imzalama hakkı yoktur. Fransa Doğu Akdeniz'de tamamen provakatif bir rol üstlenmektedir. Rumlar ve Yunanlılar siz Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O Fransız da bu bölgedeki istikrar ve dengeyi umursamaz. Eğer bu bölgede barış, istikrar olacaksa bunu biz yapacağız. Bu bölgede masada görebileceğiniz en güvenilir ortak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fiili durum yaratarak hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla 'mavi vatan' suyumuz yoktur. Yunanistan yanlış bir oyun peşinde koşuyor. Diplomasi adı altında orada oynadığınız Yunan tiyatrosuna izin vermeyiz" dedi.'İSRAİL BAE ANLAŞMASI BARIŞA VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAMAYACAK'AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasının hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacağını belirterek, Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç almasının mümkün olmayacağını bildirdi. Çelik, "Filistin halkına sorun bakalım bu normalleşme midir? Gizli saklı hesaplar değil, Filistin halkının rızasını arayan bir yaklaşım ortaya koyulmasıgerektiğini düşünüyoruz" dedi.'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR'AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Biz nezih dille kadınların hakkını ihlal etmeden söylenenleri takip ediyoruz. Burada esas olan kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında biz bir çelişki görmüyoruz. AK Parti aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü kadın siyasi hareketidir. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yaklaşımından önce kadının kamusal alana çıkabilmesi hukuk dışı kriterlere bağlıydı. Biz buradaki eleştirileri, kaygıların hepsini değerlendirerek esas amacımızın hem kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak şeklinde bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyoruz. Türkiye burada kendi tezini ortaya koyabilecek, kendi hukukunu üretebilecek kapasite ve yeteneğe sahiptir. Bütün kadın örgütlerindeki arkadaşlarımızın görüşlerine açığız. Bizi üzen şey kadınlarımıza yönelik hakaret dili kullanılmasıdır. Bunun herhangi bir şekilde izahı olmaz. Hem kadına yönelik sözel şiddet hem fiziki şiddet konusunda maalesef siyasi değerlerle bağdaşmayacak üslup kullanan çok sayıda insan olduğunu görüyoruz. Bu çok üzücü bir şeydir. Toplumda kadınların verdiği mücadeleyle, siyasetin verdiği mücadeleyle bu konuda çok aşama kaydedilmiştir."'BURADA İŞ BİRLİĞİ İLE SUÇLANAN SİZSİNİZ'CHP'nin Biden eleştirileriyle ilgili soru üzerine Çelik, "7 ay geçtikten sonra niye cevap veriyorsunuz' diyorlar. Bir tek CHP, AK Parti'li siyasetçileri hedef aldı. Burada iş birliği ile suçlanan sizsiniz. O zaman size sormazlar mı 'siz niye bu kadar zaman sonra cevap veriyorsunuz?' diye. Şimdi şu tartışmayı yapıyorlar; Biden bunu söyledi, Erdoğan'a yarar mı yaramaz mı? Öyle bir kafa ki demokratik duruşu kime yaradığına göre değerlendiren bir yaklaşım onlara sormak gerekir, sizinle iş birliği yaptığını söyleyen yabancı siyasetçi varken niye sustunuz? Niçin Biden'ın darbeci yaklaşımına paralel 'Erdoğan'ı seçimle ya da başka şekilde değiştireceğiz' açıklaması bir tek CHP'den geldi" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİNDEN GEÇİLDİ

Görüntü dökümü:

Çelik'in açıklamarı

Haber-Kamera:  Pelin ÜZEK KILIÇ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA,-


Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, Joe Biden, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 21:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez - Son Dakika

Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet         
15:49
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı         
14:53
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı         
14:19
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı         
13:23
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı         
13:03
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi         
12:04
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi         
11:42
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada! 3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!         
11:25
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı         
10:33
Kuyumcu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu Kuyumcu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu         
10:22
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı         
09:43
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi         
07:58
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı         
07:52
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı         
07:33
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar         
04:24
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 04:06:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei