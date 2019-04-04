Son Dakika Haberleri: Çelik: "Hiçbir Yabancı Devletin Herhangi Bir Organı ya da Açıklaması, Türkiye'deki Seçim Sürecinin...

Çelik: "Hiçbir Yabancı Devletin Herhangi Bir Organı ya da Açıklaması, Türkiye'deki Seçim Sürecinin...

23 dakika önce

Çelik: "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir"

Çelik:
Çelik: "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:12 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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