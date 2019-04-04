Çelik: "Hiçbir Yabancı Devletin Herhangi Bir Organı ya da Açıklaması, Türkiye'deki Seçim Sürecinin...
23 dakika önce
Çelik: "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir"
Çelik: "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye
'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir"
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:12 Kaynak: AA
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