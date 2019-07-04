Son Dakika Haberleri: Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor.
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Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor.

14 dakika önce

Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor.

Çelik:
Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Politika
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