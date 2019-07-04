Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor.
14 dakika önce
Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor.
Çelik: "Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi
Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı
Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti