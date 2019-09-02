Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam...
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Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam...

8 saat önce

Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek.

Çelik:

Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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