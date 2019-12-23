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Çelik: "(İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına...
6 saat önce
Çelik: "(İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:52 Kaynak: AA
Çelik: "( İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Mutabakatın korunması gerekiyor"
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