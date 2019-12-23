Çelik: "(İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: '(İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına... - Son Dakika

Çelik: "(İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına...

6 saat önce

Çelik: "(İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır.

Çelik:

Çelik: "( İdlib'de) Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Mutabakatın korunması gerekiyor"

Vladimir Putin, İdlib, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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